НАТО не готове до відсічі у разі нападу Росії – Der Spiegel

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Субота, 21 жовтня 2017, 00:24

Союз НАТО не готовий дати відсіч у разі потенційного нападу Росії на східному фланзі.

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на внутрішні документи альянсу.

Der Spiegel пише, що можливість сил швидкого реагування НАТО адекватно відповісти на виклики є сумнівною.

Також повідомляється про серйозні проблеми з логістикою на східному крилі.

Речниця НАТО Оана Лунджеску відмовилася підтвердити чи спростувати інформацію німецького видання. Вона наголосила, що зараз ведуться переговори про модернізацію управлінських структур, кількість яких значно скоротилася з часу Холодної війни.

Як відомо, раніше заступник генсека НАТО Таджан Ілдем заявив, що альянс дотримується політики "відкритих дверей" щодо України.

Теми: НАТО Росія
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