У Латвії відкриють центр реабілітації воїнів АТО

Громадський фонд Latvijas atjaunosanas biedriba анонсував створення центру соціально-психологічної реабілітації воїнів АТО.

Про це повідомив керівник фонду Сергій Алексєєв, передає Укрінформ.

За його словами, центр планують відкрити у 2018 році.

"Розгортається проект постійно діючого соціально-психологічного центру реабілітації українських воїнів АТО ФENIKSS. У нас з'явився майданчик у кілька гектарів і двоповерховий гостьовий будинок. Звичайно, тут ще треба реконструкція, облаштування з урахуванням нових потреб. Ми продовжуємо шукати партнерів та донорів, оскільки наш проект – волонтерський. Сподіваємося, що зможемо відкрити центр у травні 2018 року", – розповів Алексєєв.

На першому етапі запуску центру ФENIKSS збираються запрошувати на реабілітацію 25-30 українських воїнів, на другому – 40-45.

Центр буде діяти в координації з Посольством України у Ризі.

Як відомо, раніше Латвія відправила на Донбас 23 тонни гуманітарної допомоги.