На Мадагаскарі 94 людини померли від чуми
94 людини померли від легеневої чуми на Мадагаскарі.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Всесвітню організацію здоров`я (ВООЗ).
За даними ВООЗ, кількість непідтверджених випадків зараження перевищило тисячу і може зрости.
ВООЗ вважає масштаби нинішнього спалаху захворювання незвично широкими – ними охоплені два найбільших міста Мадагаскару.
Можливість поширення чуми за межі острова – мала.
Міжнародні гуманітарні організації доставляють у країну антибіотики.
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