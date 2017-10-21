На Мадагаскарі 94 людини померли від чуми

94 людини померли від легеневої чуми на Мадагаскарі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Всесвітню організацію здоров`я (ВООЗ).

За даними ВООЗ, кількість непідтверджених випадків зараження перевищило тисячу і може зрости.

ВООЗ вважає масштаби нинішнього спалаху захворювання незвично широкими – ними охоплені два найбільших міста Мадагаскару.

Можливість поширення чуми за межі острова – мала.

Міжнародні гуманітарні організації доставляють у країну антибіотики.