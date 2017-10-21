На Мадагаскарі 94 людини померли від чуми

323 перегляди
Субота, 21 жовтня 2017, 01:15

94 людини померли від легеневої чуми на Мадагаскарі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Всесвітню організацію здоров`я (ВООЗ).

За даними ВООЗ, кількість непідтверджених випадків зараження перевищило тисячу і може зрости.

ВООЗ вважає масштаби нинішнього спалаху захворювання незвично широкими – ними охоплені два найбільших міста Мадагаскару.

Можливість поширення чуми за межі острова – мала.

Міжнародні гуманітарні організації доставляють у країну антибіотики.

Теми: здоров'я
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Верховна Рада схвалила медичну реформу 19 жовтня 2017, 11:32
Гройсман закликав нардепів дати старт медичній реформі 17 жовтня 2017, 09:21
Супрун: До 2020 року фінансування охорони здоров'я збільшать до 85 мільярдів 14 жовтня 2017, 16:19
powered by lun.ua
Головні новини
У Києві викрали немовля із садочка
Суд знову зобов’язав Розенблата носити електронний браслет
Зайцеву арештували на 2 місяці без права внесення застави
НАБУ завело нову кримінальну справу на Розенблата
Усі новини
#фоторанок

15 найкращих місць для пікніків в Києві

пряма мова

Сергій Жадан: Наші діти набагато мудріші за нас

фото

(Не)випадкові збіги глядачів і картин у галереях мистецтв