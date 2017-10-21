Наступного тижня відбудеться засідання ради Росія-НАТО

В офісі генсека НАТО Йенса Столтенберга повідомили, що 26 жовтня в Брюсселі пройде засідання ради Росія-НАТО.

Основні теми зустрічі – військові конфлікти в Україні та Афганістані, передає Радіо Свобода.

Також під час ради обговорять варіанти зниження ризику нещасних випадків під час військових навчань і спостереження за кордоном.

Повідомляється, що попередня рада НАТО-Росія проходила в Брюсселі у березні 2017 року.

Як відомо, німецьке видання Der Spiegel пише, що НАТО не готове дати відсіч у разі нападу РФ.