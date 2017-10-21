Японський імператор Акіхіто хоче зректися престолу – ЗМІ

Японський імператор Акіхіто може зректися престолу у березні 2019 року.

Про це пише Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Японський імператор Акіхіто, ймовірно, зречеться престолу наприкінці березня 2019 року, і спадкоємний принц Нарухіто сяде на трон у квітні", – повідомила японська газета Asahi.

Головний представник уряду Японії Йошіхід Суга спростував цю інформацію, але нової дати зміни імператора не назвав.

"Ми не поінформовані щодо дати, і такого факту немає", – сказав на прес-конференції Суга.

У червні японський парламент ухвалив закон, який дозволяє імператору Акіхіто зректися престолу через похилий вік і поганий стан здоров'я. Дія закону не поширюватиметься на наступних імператорів.

Як відомо, уперше про можливе зречення престолу імператор Акіхіто оголосив у серпні 2016 року.