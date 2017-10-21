Японський імператор Акіхіто хоче зректися престолу – ЗМІ

151 перегляд
Субота, 21 жовтня 2017, 04:13

Японський імператор Акіхіто може зректися престолу у березні 2019 року.

Про це пише Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Японський імператор Акіхіто, ймовірно, зречеться престолу наприкінці березня 2019 року, і спадкоємний принц Нарухіто сяде на трон у квітні", – повідомила японська газета Asahi.

Головний представник уряду Японії Йошіхід Суга спростував цю інформацію, але нової дати зміни імператора не назвав.

"Ми не поінформовані щодо дати, і такого факту немає", – сказав на прес-конференції Суга.

У червні японський парламент ухвалив закон, який дозволяє імператору Акіхіто зректися престолу через похилий вік і поганий стан здоров'я. Дія закону не поширюватиметься на наступних імператорів.

Як відомо, уперше про можливе зречення престолу імператор Акіхіто оголосив у серпні 2016 року.

Теми: Японія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Японія в ООН закликала об'єднатися проти КНДР 21 вересня 2017, 03:36
ЗМІ: КНДР вдруге запустила ракету, яка пролетіла над Японією 15 вересня 2017, 01:23
Трамп наростить продаж зброї Токіо і Сеулу 6 вересня 2017, 02:19
powered by lun.ua
Головні новини
Україна в ООН закликала Росію звільнити Сущенка
З`явилося відео викрадення немовляти із київського дитсадка
У Києві викрали немовля із садочка
Суд знову зобов’язав Розенблата носити електронний браслет
Усі новини
гід

Де їсти, пити і розважатися в Єревані

права дитини

У гонитві за рейтингами "Інтер" перетнув межу

гордість

15-річний киянин став наймолодшим гросмейстером у світі