Світоліна дебютує на Підсумковому турнірі матчем проти Возняцкі

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Субота, 21 жовтня 2017, 07:34

Українська тенісистка стартує на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі 23 жовтня поєдинком проти датчанки Каролін Возняцкі.

Про це повідомляє "Тенісний портал України".

Рахунок особистих зустрічей Еліни (4 ракетка світу) проти Возняцкі (6 ракетка світу) – 3:0 на користь українки. Цього сезону Світолвна перемагала представницю Данії в Дубаї (6:4, 6:2) і в Торонто (6:4, 6:0).

За підсумками жеребкування на Підсумковому турнірі наша спортсменка потрапила до "червоної" групи, де також зіграє проти румунки Сімони Халеп (1 ракетка світу) та француженки Каролін Гарсії. Це перша участь Еліни у змаганнях в Сінгапурі.

Як відомо, у нинішньому сезоні українська тенісистка виграла 5 турнірів (Дубаї, Рим, Торонто, Стамбул і Тайбей) та уперше в кар`єрі пробилась до топ-3 світового рейтингу. 

Теми: Україна спорт
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