Євробачення-2017: Аудитори виявили мільйонні порушення

Держаудитслужба провела ревізію ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" та встановила факти незаконних витрат та недоотримання коштів на загальну суму 8,6 млн грн, порушень при проведенні процедур закупівель на загальну суму 468,7 млн гривень під час підготовки та проведення "Євробачення-2017".

Про це йдеться у повідомленні аудиторів на сайті ДАСУ.

Зазначено, що ревізію у "Національній суспільній телерадіокомпанії України" було проведено за період з 24 травня до 16 серпня 2017 року.

Зокрема, встановлено, що НСТУ здійснювала всі витрати на Євробачення відповідно до кошторису, затвердженого постановою КМУ та за рахунок визначених у ньому джерел - бюджетні кошти, надходження від продажу квитків, спонсорів, внеску ЄМС тощо. Власні кошти "НСТУ" на зазначені цілі не спрямовувало.

"Аудиторам вдалося попередити незаконні витрати на загальну суму 2,8 млн грн в результаті виявлення завищених обсягів наданих послуг (робіт), які планувалися виконавцями для надання "НСТУ" та ще не були проведені по обліку "НСТУ" і не були оплачені. Встановлено факти незаконних витрат та недоотримання "НСТУ" коштів на загальну суму 8,6 млн грн, порушень при веденні бухгалтерського обліку та при проведенні процедур закупівель на загальну суму 468,7 млн гривень", - повідомили аудитори.

Під час ревізії усуненно (відшкодовано) порушень на загальну суму 2,1 млн грн.

Встановлено, що компанії-підрядники подавали на тендер некоректну інформацію, а переможці тендерів залучали субпідрядників за меншу ціну тощо. Зокрема, одне із підприємств здійснило закупку та оренду металодетекторів на суму 1,2 млн грн лише після перемоги у тендері, надавши їх в оренду на два тижні ПАТ "НСТУ" вже за 2,7 млн гривень.

"Половину витрачених коштів (250 млн грн із 522 млн грн) спрямовано закордонним компаніям, яких перевірити практично неможливо", - додали у ДАСУ.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів, які нададуть оцінку діям окремих посадових осіб ПАТ "НСТУ", що були відповідальні за організацію та проведення "Євробачення-2017", зазначили аудитори.