Поліція показала, кого підозрює у викраденні немовляти у Києві

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Субота, 21 жовтня 2017, 12:34

Поліція Києва оприлюднила фото та прикмети жінки, яку підозрюють у викраденні 2-місячної дитини. 

За повідомленням правоохоронців, на вигляд жінці близько 30 років, має темне волосся, середньої статури.

"Була одягнена у сині штани, чорні кросівки із рожевими вставками, чорну куртку із капюшоном. Також мала при собі невеликий чорний рюкзак із голубими вставками", - повідомили у поліції. 

Усіх, хто має інформацію про місцезнаходження дитини або впізнав жінку, яка викрала немовля, просять повідомити за телефонами 102 або 097-096-07-74.

 
 
Фото - прес-служба поліції Києва 

"Оперативники встановили, що зловмисниця стежила за чоловіком із коляскою: камери відеонагляду зафіксували її за маршрутом руху батька з дитиною. На відеокамерах, встановлених на будівлі дошкільного закладу, зафіксовано викрадення дитини: жінка розмовляла по телефону перед входом, потім зайшла у приміщення та повернулася із дитячою переносною колискою", - зазначили у поліції.

"При цьому жінка кілька разів обернулася і втекла. Зловмисницю впізнав батько викраденої дівчинки і повідомив, що бачив її дорогою до садочка", - йдеться у повідомленні. 

Як відомо, двомісячну дитину викрали у п'ятницю ввечері на Оболоні в дошкільному навчальному закладі №606.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею передбачає до 5 років тюремного ув’язнення.

Українська правда

Теми: Київ
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