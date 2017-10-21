"Київенерго" заявило про мільярдний борг Києва та погрожує відключити "Київводоканал"

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Субота, 21 жовтня 2017, 13:58

Борг Києва за використану електричну енергію перед ПАТ "Київенерго" станом на 1 жовтня становить 1,012 млрд грн. 

Про це йдеться у заяві компанії, яку розміщено на сайті "Київенерго". 

За даними компанії, основні боржники - підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності та населення.

"Підприємства житлокомунгоспу, у т. ч. підприємства життєзабезпечення міста, заборгували за електроенергію 491,4 млн грн. Борг найбільшого боржника КП "Київський метрополітен" становить 201,5 млн грн", - заявили у "Київенерго".

При цьому борг населення Києва за спожиту електричну енергію перед "Київенерго" на 1 жовтня 2017 р. сягнув 332,15 млн грн.

"Найбільшими боржниками є споживачі Дарницького, Святошинського та Солом’янського районів – 48,9 млн грн, 37,4 млн грн та 37,4 млн грн відповідно", - повідомили у компанії. 

 
 

Заборгованість держбюджету з компенсації пільг та субсидій за електропостачання перед Київенерго становить 141,49 млн грн, з них борг "Київводоканалу" – 53,71 млн грн. 

НКРЕКП автоматично списує кошти для оплати спожитої електроенергії за рахунок пільг та субсидій на користь "Енергоринку" по константі. Хоча "Київенерго" не отримує розрахунок у повному обсязі, кошти з рахунків компанії автоматично списуються. У разі подальших неплатежів "Київенерго" буде змушене відключити "Київводоканал" за борги, що ... може нести екологічну загрозу", - заявили у компанії.

Українська правда 

Теми: Київ енергетика борг
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