Соболєв: Під ВР зроблять 2 наметових табори - військовий та громадянський

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Субота, 21 жовтня 2017, 15:08

Учасники акції під стінами Верховної Ради вирішили зробити два наметових табори - військовий і цивільний.

Про це повідомив нардеп, один з організаторів акції Єгор Соболєв, пише "Інтерфакс-Україна".

"Військові роблять військовий табір: закритий, з дисципліною і охороною, розташований в тому місці, де немає хорошого кута для снайперського прицілу. Ось ця територія для цього найкраща (на проїжджій частині вулиці Грушевського - ред). Цивільним ми пропонуємо розміщуватися у парку, як пропонує Нацполіція", - повідомив Соболєв.

Він додав, що на Грушевського "залишається місце для спілкування, зустрічей, дискусій".

За даними ЗМІ, на пл. Конституції і на вул.Грушевського біля будівлі Верховної Ради зараз перебуває понад 200 осіб, на проїжджій частині лишається понад 20 наметів, у Маріїнському парку - трохи більше.

Учасники акції у наметовому містечку займаються також в'язанням маскувальної сітки для АТО.

Ділянку дороги біля ВР досі перекрито. Теріторію з боку вулиць Липської та Шовковичної охороняють співробітники Нацгвардії і поліції.

Усіх, хто проходить через територію табору, правоохоронці просять показати сумки і перевіряють на наявність заборонених предметів.

Теми: Соболєв акції Верховна Рада
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