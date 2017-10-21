У харківській ДТП загинули вдова та донька бійця АТО

Серед загиблих у харківській ДТП є вдова та дочка снайпера Володимира Янчука, який загинув в АТО.

Про це написав у Facebook Олексадр Мамалуй, який воював на Донбасі.

"Його дружина загинула миттєво. Її вбив удар "лексуса" на Сумській. І її дочку Настю. Обох. Враз. Як на війні. Раз - і немає", - написав Мамалуй.

"Нема жінки, яка плакала у мене на грудях на похоронах Володьки в серпні 14-го, а навколо стояли живі ще пацани - а їх немає вже, вони всі вбиті в тому ж серпні... Нема дівчинки - дев'ятнадцятирічної дівчинки-розумниці, добре вчилася, мови знала, мріяла про щось", - додав він.

Раніше поліція опублікувала імена усіх загиблих у ДТП. Зокрема, серед загиблих є матір та дочка Алла та Анастасія Сокол.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 вересня суд прийняв рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Українська правда