АТО: Бойовики збільшили кількість обстрілів на усіх напрямках

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Субота, 21 жовтня 2017, 16:32

У зоні проведення АТО за минулу добу зафіксовано 24 обстріли з боку бойовиків, які збільшили кількість обстрілів на кожному напрямку, втрат серед українських військових немає. 

Про це 21 жовтня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко. 

За його даними, терористи використовували заборонені мінськими угодами міномети різних калібрів, випустивши 76 мін.

На луганському напрямку зафіксовано найбільша кількість прицільних обстрілів з мінометів різного калібру, зокрема поблизу Новоолександрівки та Катеринівки, де стріляли з калібру 120 мм, біля Новоолександрівки та Троїцького бойовики обстрілювали українських військових з 82-мм калібру.

Також там та у районі Новозванівки, Кримського, Попасної незаконні збройні формування здійснили обстріли з озброєння БМП, стрілецької зброї та станкових гранатометів. 

На донецькому напрямку бойовики стріляли 10 разів, поблизу Авдіївки та Зайцевого, в районі Кам’янки, Верхньоторецького, шахти Бутівка та Троїцького. Поблизу Авдіївки обстріли позицій сил АТО були довготривалими та велися з мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП, станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На маріупольському напрямку бойовики вели вогонь 8 разів з гранатометів та кулеметів - біля Павлополя, Гнутового, в районах Водяного, Мар’їнки та Новотроїцького. 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас зброя
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