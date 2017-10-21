АТО: Бойовики збільшили кількість обстрілів на усіх напрямках

У зоні проведення АТО за минулу добу зафіксовано 24 обстріли з боку бойовиків, які збільшили кількість обстрілів на кожному напрямку, втрат серед українських військових немає.

Про це 21 жовтня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його даними, терористи використовували заборонені мінськими угодами міномети різних калібрів, випустивши 76 мін.

На луганському напрямку зафіксовано найбільша кількість прицільних обстрілів з мінометів різного калібру, зокрема поблизу Новоолександрівки та Катеринівки, де стріляли з калібру 120 мм, біля Новоолександрівки та Троїцького бойовики обстрілювали українських військових з 82-мм калібру.

Також там та у районі Новозванівки, Кримського, Попасної незаконні збройні формування здійснили обстріли з озброєння БМП, стрілецької зброї та станкових гранатометів.

На донецькому напрямку бойовики стріляли 10 разів, поблизу Авдіївки та Зайцевого, в районі Кам’янки, Верхньоторецького, шахти Бутівка та Троїцького. Поблизу Авдіївки обстріли позицій сил АТО були довготривалими та велися з мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП, станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На маріупольському напрямку бойовики вели вогонь 8 разів з гранатометів та кулеметів - біля Павлополя, Гнутового, в районах Водяного, Мар’їнки та Новотроїцького.

Українська правда