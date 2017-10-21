СБУ: В Одесі затримали військового, який продавав саморобну вибухівку

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Субота, 21 жовтня 2017, 17:30

Служба безпеки заявила, що викрила військового, який виготовляв та продавав саморобну вибухівку.

Про це повідомила прес-служба СБУ в Facebook.

"Співробітники військової контррозвідки СБ України затримали в Одесі військовослужбовця на продажі саморобних вибухових пристроїв", - йдеться у повідомленні.

 

За інформацією правоохоронців, капітан виготовляв саморобні вибухівки для продажу кримінальним колам.

"Оперативники спецслужби спільно з військовою прокуратурою задокументували продаж зловмисником двох "мобілок" з електродетонаторами за дві тисячі шістсот гривень. Під час спроби реалізації чергової партії вибухових пристроїв за сім тисяч вісімсот гривень, капітана затримали в Одесі співробітники СБ України", - зазначає прес-служба.

 

Чоловіку оголосили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" та ч. 3 ст. 410 "Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем" Кримінального кодексу.

Теми: СБУ кримінал
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