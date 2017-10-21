ДТП у Харкові: Поліція не перекваліфікує справу через виявлені опіати у Зайцевої

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Субота, 21 жовтня 2017, 18:41

Поліція чекає результатів автотехнічної експертизи щодо ДТП у Харкові, в результаті якого загинули 5 осіб.

Про це повідомив керівник поліції в Харківській області Олег Бех на брифінгу в суботу.

"Одне з основних - це автотехнічна експертиза, результати якої будуть не раніше, ніж через 10 днів. Вже тоді ми зможу говорити більш детально", - заявив Бех.

Також він сказав, що поліція не буде перекваліфікувати справу через виявлення у крові водійки Lexus опіатів.

"Зазначений факт лише обтяжує відповідальність тієї особи, яка керувала транспортним засобом, і перекваліфікації статті не буде. Єдине, що буде уточнена підозра", - сказав Бех.

Також він зазначив, що поліція чекає відповіді з "державних органів" щодо інформації, що водій Touareg працює в СБУ.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 вересня суд прийняв рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Українська правда

Теми: ДТП Харків поліція
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