"Банкір Кремля" Пугачов заявив, що влада РФ здійснювала замах на його життя

Російський банкір Сергій Пугачов, якого називають "банкіром Кремля" звинуватив владу Росії в замаху на його життя.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Дождь", передає "Newtimes.ru".

Відповідаючи на запитання кореспондента про серйозні запобіжні заходи, Пугачов сказав, що на нього кілька разів здійснювалися замахи і не тільки в Росії.

"У Лондоні був інцидент, зараз ведеться розслідування цього інциденту - це власне був замах на вбивство очевидно, тому що імовірно вибухові пристрої виявили представники антитерористичного підрозділу і виявили вони під усіма моїми автомобілями", - сказав він.

На питання про те, кого він вважає замовником, Пугачов відповів, що він подав позов до Росії в Постійну палату третейського суду в Гаазі на $12 млрд.

"Власне, Росія для того, щоб запобігти цьому, використовує найбрудніші методи", - додав він.

Як відомо, Сергій Пугачов - колишній глава "Межпромбанка" і багато років був другом президента РФ Володимира Путіна. Зараз він живе у Франції, а також має французьке громадянство.

У Росії Пугачова звинувачують в шахрайстві в особливо великому розмірі. Сам він стверджує, що неприємності з законом у нього виникли після втрати приязні Путіна.