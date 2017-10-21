Лідер руху ОУН, який влаштував стрілянину, теж отримав поранення

Лідер добровольчого руху ОУН Микола Коханівський, який вчинив стрілянину у Києві, також отримав поранення.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко в ефірі "112 Україна"

"У Коханівського також є ушкодження, потрібно перевірити їхній ступінь", - зазначив він.

За словами Крищенка, причини виникнення інциденту поки не встановлені, оскільки правоохоронці не мали можливості допитати його учасників. Це буде зроблено відразу, як їх оглянуть лікарі.

Попередньо, між чоловіками виник конфлікт особистого характеру, який переріс у бійку зі стрільбою.

Особа опонента Коханівського встановлена, однак у поліції її не розкривають.

Як повідомлялося, у суботу в Києві лідер руху ОУН Микола Коханівський влаштував стрілянину, внаслідок якої поранень зазнав чоловік. Як зазначили у поліції, імовірно Коханівський стріляв з пістолета з гумовими кулями.