Саакашвілі заявляє, що в Україні викрадають пов’язаних з ним грузинів

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Субота, 21 жовтня 2017, 22:38

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявляє, що в Україні викрадають пов’язаних з ним грузинів.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Зараз виявилося, що вийшов з дому і зник мій колишній водій Михайло Абзіанідзе. Вдома його чекають дружина-українка і дочка, а також не виходить на зв'язок мій друг, полковник грузинської армії і активний учасник війни на сході, інструктор української Нацгвардї Давид Макишвілі", - написав Саакашвілі.

Раніше лідер РНС заявив, що в Києві озброєні чоловіки затримали колишнього начальника його охорони.

"На вулиці 8 озброєних людей схопили колишнього начальника моєї особистої охорони в Грузії Георгія Рубашвілі, коли він виходив з кафе разом зі знайомою", - написав він.

Правоохоронці поки не коментували цієї інформації.

Теми: Саакашвілі
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