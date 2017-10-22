Пучдемон назвав протиправними дії Мадрида щодо Каталонії

Глава каталонської регіональної адміністрації Карлес Пучдемон вважає протиправним намір центрального уряду відсторонити її від влади.

Про це Пучдемон заявив 21 жовтня ввечері в телезверненні, пише DW.com.

Дії влади в Мадриді суперечать демократичним цінностям і принципам правової держави, заявив Пучдемон.

Він звинуватив Мадрид в намірі "ліквідувати нашу автономію і демократію".

За його словами, це найпотужніша атака на інститути і народ Каталонії з 1975 року, коли в Іспанії завершилася диктатура Франсиско Франко.

Пучдемон оголосив про скликання каталонського парламенту, який повинен обговорити ситуацію і підготувати відповідні кроки.

На позачерговому засіданні в суботу кабінет міністрів в Мадриді прийняв рішення про застосування 155-ї статті конституції, яка передбачає розпуск регіонального уряду і парламенту.

Їх повноваження передадуть центральній владі також як і контроль над поліцією, фінансовими органами, регіональними суспільно-правовими ЗМІ.

Нові вибори до парламенту Каталонії повинні відбутися протягом шести місяців з моменту розпуску парламенту попереднього скликання. Ці позачергові заходи має схвалити верхня палата парламенту Іспанії - Сенат. Очікується, що він прийме рішення до 27 жовтня.