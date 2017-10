Трамп не надає значення проплаченій РФ рекламі в соцмережах

Президент США Дональд Трамп не надає значення проплаченій РФ політичній рекламі в Facebook, яка була спрямована на те, щоб вплинути на торішню виборчу кампанію і розділити американців.

Про це пише The Washington Post.

"Продовжую чути про "крихітну" кількість грошей, витрачених на рекламу в Facebook, а як щодо мільярдів доларів на (витрачених) на фейкові новини на CNN, ABC, NBC і CBS?", - написав Трамп в twitter.

Keep hearing about "tiny" amount of money spent on Facebook ads. What about the billions of dollars of Fake News on CNN, ABC, NBC & CBS?