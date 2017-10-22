Трамп не надає значення проплаченій РФ рекламі в соцмережах

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Неділя, 22 жовтня 2017, 03:33

Президент США Дональд Трамп не надає значення проплаченій РФ політичній рекламі в Facebook, яка була спрямована на те, щоб вплинути на торішню виборчу кампанію і розділити американців.

Про це пише The Washington Post.

"Продовжую чути про "крихітну" кількість грошей, витрачених на рекламу в Facebook, а як щодо мільярдів доларів на (витрачених) на фейкові новини на CNN, ABC, NBC і CBS?", - написав Трамп в twitter.

Він також повторив, що Facebook був на боці кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

"Брехлива Гілларі Клінтон витратила на президентські вибори на сотні мільйонів більше, ніж я", - написав він.

Як відомо, Facebook передав Конгресу копії  проплачених Росією рекламних оголошень. Ця реклама була направлена ​​на посилення розколу в Сполучених Штатах і поширення дезінформації під час кампанії 2016 року. В інших оголошеннях підкреслювалося, що Гілларі Клінтон має підтримку серед мусульманських жінок.

Всього, як повідомляли в Facebook, російська фабрика тролів заплатила за 3 тисячі оголошень 100 тисяч доларів.

Крім того Трамп знову розкритикував ще одну тему, пов'язану з Росією: досьє, яке нібито розкриває зв'язки між Росією і президентською кампанією Трампа.

Підготовлене колишнім британським розвідником досьє містить в основному недоведену інформацію. Однак, чиновники повідомили, що ФБР підтвердило деяку  інформацію і відхилило іншу, попередивши також, що неможливо перевірити чи спростувати інші дані.

"Департамент юстиції і/або ФБР повинні негайно розкрити тих, хто заплатив за це", - написав Трамп.

Теми: Трамп США Росія facebook
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