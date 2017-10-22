На Донеччині виявлено черговий схрон з боєприпасами

Військовою службою правопорядку у Донецькій області виявлено схрон з боєприпасами.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Схованку зі зброєю облаштували у с. Лісне.

"Вчора, 20 жовтня, у населеному пункті Лісне, Донецької області, оперативною групою відділення ВСП військової комендатури м. Маріуполь, за участю відділу спеціального призначення Південного ТУ ВСП та Служби безпеки України було виявлено схрон з боєприпасами. У схроні було виявлено велику кількість набоїв калібру 5.45мм та 7.62 мм, димові міни та шашки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в кінці серпня схованку з вибухівкою та боєприпасами співробітники Служби безпеки знайшли у селищі Гранітне Донецької області.