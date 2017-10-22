Під Києвом вбили бійця АТО з батальйону "Київська Русь"

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Неділя, 22 жовтня 2017, 11:47

У Броварах виявили тіло учасника бойових дій, бійця 11-го батальйону "Київська Русь" Руслана Яцюка.

Про це повідомляє місцеве видання "Трибуна Бровари".

Згідно з повідомленням, труп з множинними ножовими пораненнями було знайдено біля центрального входу на трикотажну фабрику, недалеко від бару "911" рано вранці 21 жовтня.

Як заявив начальник Броварської поліції Олег Янчинський, чоловікові нанесли 9 ножових поранень, одне з яких - в область серця.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК - "умисне вбивство", проводяться слідчі дії.

 

 
 
Фото — "Трибуна Бровари" 

За словами продавщиці магазину, розташованого в одному приміщенні з баром "911", конфлікт між чоловіками почалася о 3 годині ночі, перепалка переросла в бійку.

Яцюка призвали на службу у травні 2014 року, він був командиром відділення і взводу зв'язку, захищав Дебальцеве, Чигару, у лютому 2015 року - Донецький аеропорт. У лютому-травні 2015 року виконував обов'язки начальника зв'язку батальйону.

Після повернення із зони АТО Яцюк оформив другу групу інвалідності через контузію. Також він був головою громадської організації "Рідний край".

Теми: АТО Київська область
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