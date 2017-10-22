З фондів Львівської галереї мистецтв зникли понад 600 експонатів

З фондів Львівської галереї мистецтв зник 621 музейний експонат – скульптури, стародруки, картини, цінні монети і навіть меблі.

Про це повідомив директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк, пише ZAXID.net

За його словами, нестачу було виявлено під час проведення інвентаризації музейних комплексів, які входять у галерею.

"Коли ми взимку виявили зникнення стародруків, ми розпочали детальну інвентаризацію усіх музейних фондів. Виявилось, що загалом не вистачає 621 твору мистецтва різних періодів, починаючи з XVI століття і закінчуючи XX століттям", - повідомив Возняк.

"Точно знаю, що найбільшої кількості експонатів не дорахувалися у фондосховищі Олеського замку", – додав він.

Також Возняк надав повний список усіх творів мистецтва, зникнення яких виявили під час інвентаризації у Львівській картинні галерії.

Головний хранитель музею "Олеський замок" Тетяна Сабодаш нещодавно звернулась із листом до президента Петра Порошенка, в якому заявила, що Возняк її безпідставно звинувачує у зникненні монет та у підміні музейних експонатів. У свою чергу Возняк звернувся із заявою до поліції.

"Ця історія показала реальну картину того, що робиться в галереї та що варто змінити, щоб таких ситуацій більше не було. Наразі ми лише кількісно оцінили, чого бракує. Далі ми будемо працювати над виявленням підмін автентичних експонатів копіями. Тобто ще маємо виявити, чи серед предметів, які є в наявності, нема фальшивок", – додав Возняк.