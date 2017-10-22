Порошенко приїхав в Авдіївку поговорити про ситуацію на фронті

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Неділя, 22 жовтня 2017, 15:00

Президент Петро Порошенко разом з міністром оборони Степаном Полтораком провели в Авдіївці нараду щодо оперативної обстановки на фронті.

Про це повідомила прес-служба Порошенка.

"Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко прибув до Авдіївки Донецької області, де разом з міністром оборони Степаном Полтораком провів нараду щодо оперативної обстановки на фронті", - йдеться у повідомленні.

 
 

Також глава держави "поспілкувався з бійцями 72-ї окремої механізованої бригади".

"Обговорили із військовослужбовцями речове, харчове, грошове та матеріальне забезпечення", - повідомив президент. 

Українська правда 

Теми: Авдіївка Полторак Порошенко
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