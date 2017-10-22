Порошенко анонсував ротацію підрозділів ЗСУ на Донбасі

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Неділя, 22 жовтня 2017, 16:46

Найближчим часом підрозділи 72, 14, 92 та 53 бригади ЗСУ повернуться з Донбасу у місця своєї постійної дислокації. 

Про це президент Петро Порошенко заявив  22 жовтня під час відвідування 72-ї бригади в Авдіївці. 

"Найближчим часом підрозділи повернуться у місця своєї постійної дислокації, на яких їх чекають - на Волині, у Білій Церкві, Чугуєві, Сєвєродонецьку. На вашу заміну приходять інші бригади, які будуть міцно тримати ваші позиції", - зазначив Порошенко. 

Президент також подякував військовослужбовцям 72-ї, 14-ї, 92-ї та 53-ї бригад "за блискуче виконання поставлених ним, а також Міністром оборони завдань".  

країнська армія за три роки кардинально змінилася, ми маємо інше речове забезпечення, харчове забезпечення...  Та головна сила українського війська - український воїн, проти якого виявилися неефективними російська пропаганда і технології гібридної війни", - додав Порошенко. 

 

Також президент передав сертифікати для преміювання найкращих військових бригади.

Українська правда 

Теми: Порошенко Донбас Збройні сили
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