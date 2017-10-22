Порошенко анонсував ротацію підрозділів ЗСУ на Донбасі

Найближчим часом підрозділи 72, 14, 92 та 53 бригади ЗСУ повернуться з Донбасу у місця своєї постійної дислокації.

Про це президент Петро Порошенко заявив 22 жовтня під час відвідування 72-ї бригади в Авдіївці.

"Найближчим часом підрозділи повернуться у місця своєї постійної дислокації, на яких їх чекають - на Волині, у Білій Церкві, Чугуєві, Сєвєродонецьку. На вашу заміну приходять інші бригади, які будуть міцно тримати ваші позиції", - зазначив Порошенко.

Президент також подякував військовослужбовцям 72-ї, 14-ї, 92-ї та 53-ї бригад "за блискуче виконання поставлених ним, а також Міністром оборони завдань".

"Українська армія за три роки кардинально змінилася, ми маємо інше речове забезпечення, харчове забезпечення... Та головна сила українського війська - український воїн, проти якого виявилися неефективними російська пропаганда і технології гібридної війни", - додав Порошенко.

Також президент передав сертифікати для преміювання найкращих військових бригади.

Українська правда