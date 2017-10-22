У найближчі кілька днів - майже без дощів, вночі подекуди "мінус"

453 перегляди
Неділя, 22 жовтня 2017, 17:59

Найближчими днями на території України очікується суха погода, мінлива хмарність.

За повідомленням Укргідрометцентру, 23 жовтня на заході хмарно, дощі, вдень +5...+7. У центрі та на сході мінлива хмарність,  +3...+8, на півдні України +10...+13, вночі від +3...+5 на заході до -1...-3 на сході, у південних областях вночі +4...+6. У Києві +6...+8, вночі -1...+1. 

 

У вівторок, 24 жовтня можливі опади на Закарпатті, у Чернівецькій та Івано-Франківській областях, на решті території - мінлива хмарність. Вдень у регіонах від +11...+13 на Закарпатті, 5-7 тепла у західних областях, 4-8 тепла на сході та у центрі України, на півдні +10...+13 градусів.  

Вночі температура вище 0 на більшості території, у центральних регіонах та на сході -1...-3  градуси. 

 

Українська правда 

Теми: погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Погода в Україні на суботу: дощі на заході 21 жовтня 2017, 06:17
На вихідних в Україні значно похолодає 20 жовтня 2017, 15:00
Погода на четвер: без опадів 19 жовтня 2017, 07:13
powered by lun.ua
Головні новини
У київській поліції кажуть, що не затримували журналістку з Казахстану
Під ВР штовханина: поліція не пускає на мітинг машину зі звукоапаратурою
З фондів Львівської галереї мистецтв зникли понад 600 експонатів
АТО: Бойовики стріляли 14 разів, поранено військового ЗСУ
Усі новини
психологія

Діти і розлучення

здоров'я

4 причини, чому ми хворіємо після перельотів

відео

Чотири зарубіжних кліпи, відзнятих на Троєщині