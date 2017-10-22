У найближчі кілька днів - майже без дощів, вночі подекуди "мінус"

Найближчими днями на території України очікується суха погода, мінлива хмарність.

За повідомленням Укргідрометцентру, 23 жовтня на заході хмарно, дощі, вдень +5...+7. У центрі та на сході мінлива хмарність, +3...+8, на півдні України +10...+13, вночі від +3...+5 на заході до -1...-3 на сході, у південних областях вночі +4...+6. У Києві +6...+8, вночі -1...+1.

У вівторок, 24 жовтня можливі опади на Закарпатті, у Чернівецькій та Івано-Франківській областях, на решті території - мінлива хмарність. Вдень у регіонах від +11...+13 на Закарпатті, 5-7 тепла у західних областях, 4-8 тепла на сході та у центрі України, на півдні +10...+13 градусів.

Вночі температура вище 0 на більшості території, у центральних регіонах та на сході -1...-3 градуси.

Українська правда