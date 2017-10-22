Поліція: Через бійку під ВР у поліцейського - черепно-мозкова травма
Внаслідок сутички між правоохоронцями та учасниками акції під Верховною Радою один поліцейський зазнав травм.
Про це ввечері 22 жовтня повідомили у прес-службі поліції Києва.
За даними правоохоронців, інцидент стався близько 18:30.
"З боку вул.Шовковичної невідомий спробував пронести намет на територію містечка митінгувальників та спровокував конфлікт із правоохоронцями", - заявили у поліції.
Виникла штовханина, внаслідок якої співробітник Подільського управління поліції отримав черепно-мозкову травму.
"3а попередньою інформацією, чоловік вдарив правоохоронця по голові, від чого той втратив свідомість і впав на землю. Потерпілому надають допомогу лікарі "швидкої", а правопорушника затримали для встановлення усіх обставин інциденту", - зазначено у повідомленні.
Проводиться перевірка для встановлення особи затриманого та обставин правопорушення, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію події.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.