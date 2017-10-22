Поліція: Через бійку під ВР у поліцейського - черепно-мозкова травма

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Неділя, 22 жовтня 2017, 21:22

Внаслідок сутички між правоохоронцями та учасниками акції під Верховною Радою один поліцейський зазнав травм. 

Про це ввечері 22 жовтня повідомили у прес-службі поліції Києва. 

За даними правоохоронців, інцидент стався близько 18:30.

"З боку вул.Шовковичної невідомий спробував пронести намет на територію містечка митінгувальників та спровокував конфлікт із правоохоронцями", - заявили  у поліції.

Виникла штовханина, внаслідок якої співробітник Подільського управління поліції отримав черепно-мозкову травму. 

"3а попередньою інформацією, чоловік вдарив правоохоронця по голові, від чого той втратив свідомість і впав на землю. Потерпілому надають допомогу лікарі "швидкої", а правопорушника затримали для встановлення усіх обставин інциденту", - зазначено у повідомленні. 

 
 
Усі ФОТО - ПРЕС-СЛУЖБА УПРАВЛІННЯ НАЦПОЛІЦІІ у В М.КИЄВІ

Проводиться перевірка для встановлення особи затриманого та обставин правопорушення, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію події.

Українська правда 

Теми: Київ мітинги Верховна Рада поліція
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