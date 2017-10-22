Парубій: Закон про реінтеграцію Донбасу можуть прийняти в найближчі тижні

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Неділя, 22 жовтня 2017, 21:57

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій очікує, що законопроект президента про реінтеграцію Донбасу депутати приймуть в найближчі пленарні тижні.

Про це він сказав журналістам у неділю в Шегині, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Прогнози позитивні. Цей закон визнає Росію країною-агресором і в мене позитивні відчуття, що в українському парламенті достатня кількість патріотів, які зможуть проголосувати позитивно за цей законопроект", - заявив Парубій.

Він також зазначив, що є велика ймовірність, що цей законопроект депутати приймуть під час двох найближчих спарених пленарних тижнів, тобто 7-10 або 14-17 листопада.

Як відомо, 6 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу.

Також в цей день депутати підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецької областей.

Теми: Парубій законодавство Донбас
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