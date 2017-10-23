На Філіппінах зафіксували землетрус магнітудою 5,4 бали

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 00:42
earthquaketrack.com

На філіппінському острові Лусон стався землетрус магнітудою 5,4 бали.

Про це повідомляє портал earthquaketrack.com

Епіцентр землетрусу розташовувався у 2 кілометрах на південний схід від міста Путол і в 50 кілометрах на північний захід від столиці країни Маніли.

Осередок землетрусу залягав на глибині 200 кілометрів.

Інформації про руйнування, загиблих і постраждалих поки немає. 

Теми: Філіппіни стихійне лихо
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