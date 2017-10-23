Трамп погрожує вийти з НАФТА

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив вийти з Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА).

Про це він заявив в інтерв`ю Fox News.

"Або по ній буде укладено нову угоду, яка буде чесною стосовно Америки, або вона буде припинена", – наголосив американський президент.

Раніше США, Канада і Мексика почали переговори щодо актуалізації НАФТА на вимогу Трампа. Тоді він пригрозив денонсувати договір ще до їх завершення.

Наступний раунд переговорів пройде в листопаді, але вже відомо, що вони продовжаться і наступного року.



