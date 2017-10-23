Поліція звільнила заручників у британському розважальному центрі

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 04:04
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Поліція провела штурм розважального центру у місті Нанітон (Велика Британія), де озброєний чоловік захопив заручників.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією ВВС, двоє людей, яких утримував злочинець, звільнені, вони не постраждали. Підозрюваного поранили і відправили до лікарні.

Раніше повідомлялося, що близько 18:30 за місцевим часом в поліцію надійшов дзвінок про те, що чоловік з рушницею увійшов в будівлю боулінг-клубу на території парку розваг "Бермуда-парк". 

Поліція не вважає напад терористичною атакою.

Теми: Велика Британія заручники
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