Поліція звільнила заручників у британському розважальному центрі

Поліція провела штурм розважального центру у місті Нанітон (Велика Британія), де озброєний чоловік захопив заручників.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією ВВС, двоє людей, яких утримував злочинець, звільнені, вони не постраждали. Підозрюваного поранили і відправили до лікарні.

Pleased to say that the situation in #Nuneaton is now resolved. One suspect treated at scene and taken to hospital by ambulance... pic.twitter.com/GUi3Pd5THP — WMAS (@OFFICIALWMAS) October 22, 2017

Раніше повідомлялося, що близько 18:30 за місцевим часом в поліцію надійшов дзвінок про те, що чоловік з рушницею увійшов в будівлю боулінг-клубу на території парку розваг "Бермуда-парк".

Поліція не вважає напад терористичною атакою.