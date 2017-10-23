У Нігерії під час нападу смертника загинули 13 осіб

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 04:31
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У нігерійському місті Майдугурі на північному сході країни 13 людей загинули в результаті атаки терориста-смертника.

Про це повідомляє Reuters.

Ще п'ять людей отримали поранення.

У районі, де був здійснений теракт, розташовувався табір біженців – вони втекли від переслідування терористичного угрупування "Боко Харам".

Як відомо, кількість загиблих від вибуху у Сомалі зросла до 358 осіб.

Теми: теракт
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