У Нігерії під час нападу смертника загинули 13 осіб
У нігерійському місті Майдугурі на північному сході країни 13 людей загинули в результаті атаки терориста-смертника.
Про це повідомляє Reuters.
Ще п'ять людей отримали поранення.
У районі, де був здійснений теракт, розташовувався табір біженців – вони втекли від переслідування терористичного угрупування "Боко Харам".
Як відомо, кількість загиблих від вибуху у Сомалі зросла до 358 осіб.
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