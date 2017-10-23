Трамп хоче вирішити ядерну проблему Ірану без допомоги ФРН і Франції
Президент США Дональд Трамп не потребує допомоги Німеччини і Франції для вирішення конфлікту з Іраном щодо його атомної програми.
Про це глава Білого дому заявив у інтерв`ю телеканалу Fox News, передає DW.
В інтерв'ю Трамп назвав канцлера ФРН Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона своїми друзями .
"Вони мої друзі, дійсно. Я знаходжу спільну мову і з Ангелою, і з Еммануелем", – сказав американський президент.
"Я хочу їм сказати: спокійно займайтеся бізнесом. Не турбуйтеся. Ми не потребуємо вас у цій справі", – також додав Трамп.
Цим він натякнув на торговельні операції з Іраном, які німецькі та французькі компанії уклали після скасування міжнародних санкцій щодо Тегерана.
Як відомо, раніше Дональд Трамп допустив вихід США з ядерної угоди з Іраном.
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