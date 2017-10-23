США анулювали візу відомому критику Путіна

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 09:59

Влада США анулювала візу британського підприємця, співзасновника фонду "Hermitage Capital" Вільяма Браудера.

Це сталося після того, як Росія внесла його в базу Інтерполу, написав Браудер у Twitter, передає "Радіо Свобода".

Колишній посол США в Росії Майкл Макфолл назвав цю ситуацію "обурливою" і закликав президента США Дональда Трампа і Держдепартамент "не приєднуватися до кампанії Путіна проти Браудера".

22 жовтня з’явилися повідомлення, що Росія з п'ятої спроби змогла внести Браудера до списку розшукуваних Інтерполом.

Російська влада звинувачує главу фонду "Hermitage Capital" у фінансових махінаціях та ухиленні від сплати податків. Він був заочно арештований.

Сам Браудер висловив переконання, що його переслідування пов'язане зі справою загиблого в листопаді 2009 року в московському СІЗО юриста фонду "Hermitage Capital" Сергія Магнітського, який розкрив схему великих розкрадань із російського бюджету.

Браудер був одним із ініціаторів ухвалення у США "закону Магнітського", який передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини. Минулого тижня до "акту Магнітського" приєдналася Канада.

Президент Росії Володимир Путін назвав дії Оттави неконструктивними. За його словами, ця тема використовується на Заході для "роздмухування антиросійської істерії".

Теми: США Росія Путін
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