У КПП на кордоні з Румунією обмежили рух транспорту

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 10:31

Прикордонники обмежили рух транспорту через пункт пропуску "Солотвино - Сігету Мармацієй" на державному кордоні з Румунією.

Про це повідомляється на сторінці Facebook Державної прикордонної служби.

З 23 жовтня до 31 грудня оформлення автівок тут здійснюватиметься з 8:00 до 20:00. Пропуск пішоходів відбуватиметься без обмежень.

Причина таких заходів - продовження ремонту мосту через річку Тиса.

Аби не застрягнути на КПП, прикордонники радять за можливістю обирати інші пункти пропуску та перевіряти інформацію на сайті Державної прикордонної служби у розділах "Кордон online" та "Інтерактивна карта". Тут можна відслідковувати стан завантаженості перед пунктами пропуску та ефективно планувати поїздки через кордон.

Українська правда

Теми: кордон Закарпаття Румунія
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