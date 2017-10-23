У КПП на кордоні з Румунією обмежили рух транспорту
Прикордонники обмежили рух транспорту через пункт пропуску "Солотвино - Сігету Мармацієй" на державному кордоні з Румунією.
Про це повідомляється на сторінці Facebook Державної прикордонної служби.
З 23 жовтня до 31 грудня оформлення автівок тут здійснюватиметься з 8:00 до 20:00. Пропуск пішоходів відбуватиметься без обмежень.
Причина таких заходів - продовження ремонту мосту через річку Тиса.
Аби не застрягнути на КПП, прикордонники радять за можливістю обирати інші пункти пропуску та перевіряти інформацію на сайті Державної прикордонної служби у розділах "Кордон online" та "Інтерактивна карта". Тут можна відслідковувати стан завантаженості перед пунктами пропуску та ефективно планувати поїздки через кордон.
Українська правда
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