Справа "Трейд Коммодіті": НАБУ хочуть звинуватити в держзраді – ЗМІ

Спеціальну антикорупційну прокуратуру та детективів Національного антикорупційного бюро можуть звинуватити у держзараді після затримання заступника міністра оборони Ігоря Павловського.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на інформоване джерело.

"СБУ хоче "пришити" САП і НАБУ держзраду. Завели оперативно-розшукову справу щодо прокурорів і детективів після того, як пройшла операція по Міноборони і "Трейд Коммодіті", - сказав співрозмовник агенства.

За його словами, ініціатором таких дій є заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, який, за інформацією ЗМІ, був бізнес-партнером президента Петра Порошенка.

Зазначається, що з цього питання відбулося засідання РНБО.

Інших подробиць співрозмовник агентства не повідомив.

"Українська правда" з цього приводу звернулася по коментарі до СБУ.

Спочатку прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила, що "не має такої інформації", а пізніше написала, що "ця інформація не відповідає дійсності".

Як відомо, НАБУ та САП підозрюють "Трейд Коммодіті" у розтраті бюджетних коштів на суму понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі пального для Міноборони 13 та 18 травня 2016 року.

Загальна вартість укладених 14 договорів про постачання пального для техніки спеціального призначення за рахунок коштів держбюджету становила 1,30 млрд грн.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі пального для Міноборони.

12 жовтня Солом'янський райсуд Києва обрав Павловському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.

Пізніше підозру за ч.5 ст. 191 ККУ оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малишу й старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимиру Шемовнєву.

16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Солом'янський районний суд Києва 17 жовтня відпустив Трофименка під особисте зобов’язання і зобов’язав надіти електронний браслет.

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