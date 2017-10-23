У Сімферополі ОМОН шукав "екстремістську літературу" в Ібраімова

В анексованому Сімферополі в будинку активіста Фазіла Ібраімова пройшов обшук.



Адвокат Маммет Мамбетов написав у понеділок вранці у Facebook:



"У будинок активіста полян протесту в районі вулиці Стрілецької в Сімферополі Ібраімова Фазіла нагрянув ОМОН. Проводиться обшук".



Мамбетов уточнив, що це самобуди біля мечеті.



А "Новая газета" пише, що вранці 23 жовтня в Сімферополі пройшов обшук у будинку проросійського кримського татарина Енвера Ібраімова.



Кримськотатарський активіст Рінат Шаймарданов розповів виданню: "Співробітники сімферопольського РВВС шукали екстремістську літературу. При цьому постанову на обшук було виписано на ім'я батька Енвера Фазіла Ібраімова, який у домі сина не проживає і не прописаний".



За словами Шаймарданова, в результаті обшуку нічого не вилучили.



Енвер Ібраїмов підписувати протокол обшуку не став, пославшись на те, що в документі вказано ім'я його батька.



Отримати коментар співробітників сімферопольського РВВС "Новой газете" не вдалося.