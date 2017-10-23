У Сімферополі ОМОН шукав "екстремістську літературу" в Ібраімова
В анексованому Сімферополі в будинку активіста Фазіла Ібраімова пройшов обшук.
Адвокат Маммет Мамбетов написав у понеділок вранці у Facebook:
"У будинок активіста полян протесту в районі вулиці Стрілецької в Сімферополі Ібраімова Фазіла нагрянув ОМОН. Проводиться обшук".
Мамбетов уточнив, що це самобуди біля мечеті.
А "Новая газета" пише, що вранці 23 жовтня в Сімферополі пройшов обшук у будинку проросійського кримського татарина Енвера Ібраімова.
Кримськотатарський активіст Рінат Шаймарданов розповів виданню: "Співробітники сімферопольського РВВС шукали екстремістську літературу. При цьому постанову на обшук було виписано на ім'я батька Енвера Фазіла Ібраімова, який у домі сина не проживає і не прописаний".
За словами Шаймарданова, в результаті обшуку нічого не вилучили.
Енвер Ібраїмов підписувати протокол обшуку не став, пославшись на те, що в документі вказано ім'я його батька.
Отримати коментар співробітників сімферопольського РВВС "Новой газете" не вдалося.
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