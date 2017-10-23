У Сімферополі ОМОН шукав "екстремістську літературу" в Ібраімова

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 12:08

В анексованому Сімферополі в будинку активіста Фазіла Ібраімова пройшов обшук.

Адвокат Маммет Мамбетов написав у понеділок вранці у Facebook:

"У будинок активіста полян протесту в районі вулиці Стрілецької в Сімферополі Ібраімова Фазіла нагрянув ОМОН. Проводиться обшук".
 
Мамбетов уточнив, що це самобуди біля мечеті.

А "Новая газета" пише, що вранці 23 жовтня в Сімферополі пройшов обшук у будинку проросійського кримського татарина Енвера Ібраімова.

Кримськотатарський активіст Рінат Шаймарданов розповів виданню: "Співробітники сімферопольського РВВС шукали екстремістську літературу. При цьому постанову на обшук було виписано на ім'я батька Енвера Фазіла Ібраімова, який у домі сина не проживає і не прописаний".

За словами Шаймарданова, в результаті обшуку нічого не вилучили.

Енвер Ібраїмов підписувати протокол обшуку не став, пославшись на те, що в документі вказано ім'я його батька.

Отримати коментар співробітників сімферопольського РВВС "Новой газете" не вдалося.

Теми: Крим
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