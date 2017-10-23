В Укренерго думають, що віялових відключень електрики не буде

В Україні 3 роки спостерігається криза зі створенням запасів вугілля, однак енергетики готові до можливого дефіциту ресурсів.

Про це під час Відкритого тижня енергетики сказав т.в.о. директора ДП "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук, повідомляє 23 жовтня "Укрінформ".

"Кожного року ми спостерігаємо зниження запасів вугілля відносно аналогічного періоду станом на певну дату. На сьогодні запаси вугілля на складах електростанцій найнижчі за весь той період, що ми збираємо статистику взагалі", – сказав Ковальчук.

Він нагадав, що найнижчі запаси були зафіксовані у жовтні 2014 року – на рівні трохи більше 700 тисяч тонн, і це призвело до знеструмлення великої кількості споживачів.

"Нас від такого дефіциту відділяє лише 400 тис. тонн. Темпи спалювання вугілля на сьогодні становлять 250 тисяч тонн на місяць. Це постійна криза", додав Ковальчук.

За його словами, магістральні мережі і теплові електростанції, а також ДП "НАЕК "Енергоатом" готові до опалювального сезону, однак проблема постачання вугілля спостерігається уже протягом 3 років.

"Гарантовано не буде так, як було наприкінці 2014 року. Незапланованих відключень не буде. Для цього була проведена велика робота. Але це не означає, що ситуація нормальна", – додав керівник Укренерго.