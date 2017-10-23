Нардепи поставили сумний рекорд з відвідування Ради – КВУ

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 12:47

У жовтні народні депутати рекордно мало відвідували засідання Верховної Ради.

Про це свідчать результати дослідження Комітету виборців України.

Так, у жовтні на засіданнях парламенту в середньому було зареєстровано 318 народних депутатів із 422, що є найгіршим показником за 2017 рік.

До цього найгірші результати відвідуваності було зафіксовано в лютому, коли зал парламенту в середньому відвідували 326 нардепів.

Загалом лише 33% нардепів прийшли нв всі засідання Ради в жовтні. У той же час 6 депутатів не відвідали жодного засідання, 58 – пропустили понад половину засідань.

За даними КВУ, не відвідали жодного засідання ВР у жовтні члени фракції "Опозиційний блок" Євген Бакулін та Вадим Рабінович, позафракційні Дмитро Ярош та В’ячеслав Константіновський (подав заяву про складання мандату депутата), а також нардепи-втікачі Олександр Онищенко і Сергій Клюєв.

"Ці народні депутати не відвідали жодного засідання ВР як за даними письмової, так і електронної реєстрації. Євген Бакулін та Дмитро Ярош також не відвідали жодного засідання ВР у вересні", - розповідають у комітеті.

Серед фракцій і груп найгірші показники відвідуваності у "Відродження", найкращі – в Блоку Петра Порошенка.

В середньому в жовтні в залі було зареєстровано 83% депутатів фракції БПП, 79% - "Народного фронту" та Радикальної партії Олега Ляшка, 75% - "Самопомочі", 74% - позафракційних, 73% - "Батьківщини", 62% - "Опоблоку", 61% - "Волі народу", 58% - "Відродження" (за даними письмової реєстрації).

Загалом в жовтні відбулося 11 пленарних засідань ВР.

Як повідомлялося, за 7 місяців 2017 року із заробітної плати народних депутатів вирахували 3,5 мільйони гривень за пропуски пленарних засідань Верховної Ради.

Українська правда

Теми: Верховна Рада
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