У штабі АТО уточнили втрати за добу: 2 поранених

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 12:46

За добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє військових зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу 23 жовтня розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України немає, двоє бійців дістали поранень та були оперативно евакуйовані до медичних закладів", – розповів він.

За словами полковника один боєць отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу біля населеного пункту Шуми (Донецька область -ред.), ще один – підірвався на невідомому  вибуховому пристрої поблизу станції Донець.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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