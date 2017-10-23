Аваков запевняє, що не конфліктує, а дружить з Порошенком

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 13:26

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що ніякого конфлікту через намети під Верховною Радою у нього з президентом Петром Порошенко не виникало.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Насправді обговорення, звісно, були, але ніякого конфлікту з президентом України я не маю. Ми цілком дружньо зідзвонюємося, наші відносини цілком дружні і, я б сказав, товариські", - заявив він, відповідаючи на питання журналіста.

Водночас Аваков підкреслив, що має свою точку зору з низки питань, і його думка може викликати у президента та інших чиновників бажання подискутувати.

"І ці обговорення не відбуваються гладко, але вони відбуваються абсолютно в рамках нормальної робочої дискусії. І такого як "ах, вони посварилися і один в одного кинули склянку води" немає", - резюмував він.

Як повідомлялося, Порошенко й Аваков посварилися через те, що мітингувальникам вдалося встановити намети під парламентом.

За даними УП від джерел в оточенні обох політиків, 17 жовтня Порошенко зібрав на Банковій керівників поліції і главу МВС. Президент був роздратований через те, що людям Саакашвілі і Семенченко вдалося встановити намети на Грушевського.

Детальніше читайте в статті "Майдан Міхо", або Саакашвілі сам на сам з Порошенком

Євген Кизилов, УП

Теми: Аваков Порошенко Верховна Рада мітинги скандал
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