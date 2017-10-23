Нападники на поліцію під Радою відчують "усю силу закону" – голова МВС

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 14:15

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обіцяє суворе покарання всім, хто підніме руку на поліцейських під Верховною Радою.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Будь-хто, хто нападає на людей, на поліцейських відчує на собі всю силу закону. Кожен, хто вдарив поліцейського, буде затриманий, заарештований і, сподіваюся, що ми через суд знайдемо місце для цих людей", - сказав міністр.

Аваков запевнив, що зробить усе для забезпечення безпеки на території навколо парламенту.

Як повідомлялося, з 17 жовтня, коли почалися мітинги біля парламенту в Києві, в зіткненнях постраждали 6 людей, троє затримані, відкрито 3 кримінальні провадження.

Акція "Всеукраїнський збір" за велику політичну реформу почалася під стінами Верховної Ради у вівторок, 17 жовтня.

Її учасники вимагають ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

Євген Кизилов, УП

Теми: Аваков МВС поліція Верховна Рада мітинги
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