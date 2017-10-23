Українці більше довіряють волонтерам і військовим, а не чиновникам – опитування

Серед інститутів держави та суспільства найбільшу довіру громадян України мають волонтерські організації – їм довіряють 66,7% опитаних українців.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, оприлюдненого 23 жовтня.

Далі йде Церква, якій висловили довіру 64,4% респондентів.

Збройні Сили України користуються підтримкою 57,3% опитаних українців, добровольчі батальйони – 53,9%, Національна гвардія України – 52,6%, Державна служба з надзвичайних ситуацій – 50,5%, громадські організації – 48,0%, Державна прикордонна служба – 46,4%, українські ЗМІ – 48,3%

В центрі Разумкова зазначають, що число респондентів, які довіряють цим інститутам, на статистично значимому рівні перевищує число тих, хто їм не довіряє.

Водночас президенту України довіряють 24,8% опитаних, не довіряють – 68,2%, уряду – відповідно 19,8% і 73,1%, Національному банку – відповідно 15,3% і 75,2%, Верховній Раді – відповідно 13,8% і 80,7%. Довіру до державного апарату (чиновників) висловили 11,2% опитаних, не довіряють – 80,7%.

Дії президента України повністю підтримують 6,7% опитаних, підтримують окремі дії – 35,2%, не підтримують – 50,4%.

Дії Кабінету міністрів – відповідно 3,2%, 33,8%, 54,0%, дії прем’єр-міністра − відповідно 6,0%, 33,8% і 50,8%.

Підтримку діям Верховної Ради висловили 2,9% респондентів, підтримують окремі дії 27,9% опитаних, не підтримують – 61,6%.

Дії голови парламенту – відповідно 3,8%, 25,5%, 59,1%, дії Національного банку України – 3,2%, 17,1%, 63,5%.

Зазначається, що в процесі дослідження з 6 по 11 жовтня 2017 року було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком анексованого Росією Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.