Поліція просить для викрадачки дитини в Києві домашній арешт
Поліція направила в суд клопотання про обрання у якості запобіжного заходу для Даяни Шаль, що підозрюється у викраденні немовляти в Києві, цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляється на сайті Державної судової адміністрації України.
Клопотання розгляне Оболонський районний суду столиці. Його в понеділок, 23 жовтня подав слідчий Оболонського управління поліції.
Суд має обирати запобіжний захід цього ж дня, о 16:00. Слідчий суддя у справі – Олена Жережра.
Як повідомлялося, раніше Даяні Шаль, яку затримали з викраденою дитиною у столиці, повідомили про підозру.
Підозрювана у викраденні немовляти, затримана у Вишгородському районі 21 жовтня, заявила, що планувала повернути 2-місячну дитину її батькам.
Двомісячну дитину викрали у п'ятницю ввечері на Оболоні в дошкільному навчальному закладі №606.
Поліція Києва оприлюднила фото та прикмети жінки, яку підозрюють у викраденні 2-місячної дитини.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею передбачає до 5 років тюремного ув’язнення.
У суботу поліція затримала підозрювану в викраденні немовляти.
Як заявив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко, викрадачці - 20 років, їй загрожує до 12 років позбавлення волі.
Українська правда
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