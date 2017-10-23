Поліція просить для викрадачки дитини в Києві домашній арешт

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 16:41

Поліція направила в суд клопотання про обрання у якості запобіжного заходу для Даяни Шаль, що підозрюється у викраденні немовляти в Києві, цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляється на сайті Державної судової адміністрації України.

Клопотання розгляне Оболонський районний суду столиці. Його в понеділок, 23 жовтня подав слідчий Оболонського управління поліції.

Суд має обирати запобіжний захід цього ж дня, о 16:00. Слідчий суддя у справі – Олена Жережра.

Як повідомлялося, раніше Даяні Шаль, яку затримали з викраденою дитиною у столиці, повідомили про підозру.

Підозрювана у викраденні немовляти, затримана у Вишгородському районі 21 жовтня, заявила, що планувала повернути 2-місячну дитину її батькам.

Двомісячну дитину викрали у п'ятницю ввечері на Оболоні в дошкільному навчальному закладі №606.

Поліція Києва оприлюднила фото та прикмети жінки, яку підозрюють у викраденні 2-місячної дитини.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею передбачає до 5 років тюремного ув’язнення.

У суботу поліція затримала підозрювану в викраденні немовляти.

Як заявив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко, викрадачці - 20 років, їй загрожує до 12 років позбавлення волі

Українська правда

Теми: Київ надзвичайна подія діти суд
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