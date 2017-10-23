Метеорологи розповіли, коли киянам чекати справжньої зими

Хоча безморозний період у Києві завершився, зима почнеться лише наприкінці листопада.

Про це, посилаючись на дані Центральної геофізичної обсерваторії, пише в понеділок "Укрінформ".

"23 жовтня у Києві вперше цієї осені на метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського температура повітря опустилася до -1,9 градусів за Цельсієм. А це значить, що закінчився безморозний період, який тривав з 21 квітня – загалом 184 дні", – йдеться в повідомленні.

Водночас кліматологи обсерваторії інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 роках - лише 144 дні, а найдовші - 223 дні - у 2008 та 2013 роках.

"Незважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, до її офіційного початку ще далеко, адже справжня зима розпочнеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0 градусів у бік зниження. За середніми кліматичними термінами, це має відбутися не раніше 26 листопада", – зазначили в обсерваторію.