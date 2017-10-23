Прокуратура зайнялася ректором з Одеси, який приховав бізнес дружини
Одеська місцева прокуратура почала розслідування щодо ректора Одеського економічного університету Михайла Звєрякова, який не вказав у декларації бізнес дружини.
Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на відповідь заступника керівника Одеської міської прокуратури №3 Юрія Реута на звернення ЦПК.
"Прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017162030000109 від 18.09.2017 про те, що ректор Одеського національного економічного університету Зверяков М. І. задекларував недостовірну інформацію, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України", - йдеться у відповіді на звернення.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні. Після виконання необхідних слідчих дій буде надана правова оцінка та прийнято рішення відповідного до вимог законодавства, зазначають в Одеській місцевій прокуратурі.
Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб дружина ректора Наталя Звєрякова разом із депутатом Одеської міськради від "Опозиційного блоку" Оксаною Гончарук заснувала компанію з управління активами "Гіз Капітал". Внесок Звєрякової у статутний капітал фірми склав 6 мільйонів гривень.
До кінця 2016 року Звєрякова була у співзасновниках фірми, а влітку в компанії змінилися власники.
Прикметно, що депутат Гончарук у своїй декларації за 2016 рік вказала частку Звєрякової у спільній компанії, а ректор одеського університету корпоративні права власної дружини не задекларував.
Як відомо, 26 вересня 2017 року в НАЗК заявили, що проведуть повну перевірку декларації ректора Одеського економічного університету Михайла Звєрякова через те, що він не задекларував бізнес дружини.
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