Військовий РФ застрелив товариша по службі і наклав на себе руки

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 02:54

Російський військовий випадково застрелив товариша по службі на полігоні у Вірменії, після чого наклав на себе руки. А в Чечні співробітник Росгвардіі застрелив чотирьох товаришів по службі.

Про це з посиланням на російські ЗМІ пише DW.com.

"23 жовтня на полігоні Алаґяз (Республіка Вірменія) при здачі зброї після проведення занять військовослужбовець контрактної служби грубо порушив вимоги безпеки і мимоволі вистрілив з автомата, смертельно поранивши іншого військовослужбовця за контрактом", - наводить ТАСС повідомлення прес-служби.

"Злякавшись скоєного і відповідальності за загибель товариша по службі", військовий наклав на себе руки.

У той же день стало відомо, що співробітник Росгвардіі застрелив чотирьох товаришів по службі в Чечні. Нападник був убитий, за фактом події порушено кримінальну справу.

Злочинець - старший лейтенант - влаштував стрілянину через те, що його вирішили звільнити з військової служби за порушення, повідомляє "Коммерсант" з посиланням на джерела.

За інформацією видання, він вирішив з'ясувати стосунки з офіцером, який подав відповідне клопотання. Співрозмовник газети розповів, що гвардієць випив і потім відправився до кривдника з пістолетом-кулеметом.

Командир взводу перегородив лейтенанту шлях і спробував переконати його одуматися - він був розстріляний першим, після цього злочинець убив ще трьох товаришів по службі, пише "Комерсант".

Щорічно в армії Росії, за даними правозахисників, гинуть близько трьох тисяч військовослужбовців. Йдеться про "небойові" втрати.

Теми: Росія
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