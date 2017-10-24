ЄК запропонує заборонити РФ володіти газопроводом "Північний потік-2"

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 03:16

Єврокомісія (ЄК) запропонує поширити правила Третього енергопакету Євросоюзу на трубопроводи, які йдуть в ЄС з третіх країн, тобто, і на "Північний потік-2".

Про це пише DW.com. з посиланням на агентство dpa.

Третій енергопакет ЄС, зокрема, передбачає, що постачальник газу не має права володіти магістральними трубопроводами на території ЄС. Він також вимагає від власників газопроводів надавати доступ до транспортних потужностей іншим компаніям.

ЄК хоче внести цю пропозицію 8 листопада.

З початку цього року ЄК намагається отримати мандат від країн-членів ЄС на переговори про умови експлуатації "Північного потоку-2". Поки їй це не вдається.

Як відомо, Київ виступає категорично проти будівництва Nord Stream-2, називаючи його політично мотивованим, і пропонуючи ЄС створити консорціум із залученням європейських компаній для управління існуючим більш ефективним маршрутом транспортування через Україну.

Про свою незгоду з проектом Nord Stream-2 заявили також ряд країн ЄС, зокрема, Польща і Литва.

2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові антиросійські санкції.

Нові санкції передбачають штрафи для європейських компаній, які, зокрема, будуть співпрацювати з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2".

Тоді президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Брюссель готовий негайно реагувати, якщо санкції зашкодять економічним інтересам ЄС.

Теми: газ ЄС Росія
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