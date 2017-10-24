ООН надасть 340 млн євро на допомогу мусульманам-рохінджа
ООН вирішила надати 340 мільйонів євро на допомогу мусульманам-рохінджа, які втекли з М'янми у Бангладеш.
Таке рішення було прийнято на конференції країн-донорів в Женеві, пише DW.com.
Ця сума, як стверджують в ООН, може збільшитися. Крім того, в наступному році пройде ще одна конференція донорів, якщо цих грошей буде недостатньо.
За останніми даними, в період з кінця серпня з М'янми в сусідній Бангладеш втекло 582 тисячі мусульман-рохінджа. Більше половини біженців - діти.
В ООН очікують, що міграція мусульман з М'янми продовжиться, і число біженців незабаром перевищить один мільйон осіб. Про це на конференції повідомив генеральний директор Міжнародної організації з міграції (IOM) Вільям Лейсі Свінг.
Уряд М'янми вже багато місяців проводить силову операцію проти рохінджа, яких в країні називають "бенгальськими терористами".
У М'янмі проживає понад один мільйон мусульман-рохінджа. Протягом багатьох десятиліть вони піддаються дискримінації в країні, де більшість населення становлять буддисти.
Багато з рохінджа не мають паспортів і не вважаються громадянами країни.
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