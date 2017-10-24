ООН надасть 340 млн євро на допомогу мусульманам-рохінджа

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 04:35

ООН вирішила надати 340 мільйонів євро на допомогу мусульманам-рохінджа, які втекли з М'янми у Бангладеш.

Таке рішення було прийнято на конференції країн-донорів в Женеві, пише DW.com.

Ця сума, як стверджують в ООН, може збільшитися. Крім того, в наступному році пройде ще одна конференція донорів, якщо цих грошей буде недостатньо.

За останніми даними, в період з кінця серпня з М'янми в сусідній Бангладеш втекло 582 тисячі мусульман-рохінджа. Більше половини біженців - діти.

В ООН очікують, що міграція мусульман з М'янми продовжиться, і число біженців незабаром перевищить один мільйон осіб. Про це на конференції повідомив генеральний директор Міжнародної організації з міграції (IOM) Вільям Лейсі Свінг.

Уряд М'янми вже багато місяців проводить силову операцію проти рохінджа, яких в країні називають "бенгальськими терористами".

У М'янмі проживає понад один мільйон мусульман-рохінджа. Протягом багатьох десятиліть вони піддаються дискримінації в країні, де більшість населення становлять буддисти.

Багато з рохінджа не мають паспортів і не вважаються громадянами країни.

Теми: ООН біженці
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