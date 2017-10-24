Коханівський із соратниками лишаються у забарикадованому суді

Активісти і соратники лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського забарикадувалися у залі Святошинського райсуду, чекають ранкового засідання.

Відповідні фото опублікував журналіст Громадського Богдан Кутєпов у facebook.

Як повідомлялося, активісти заблокували приміщення суду у зв’язку із рішенням залишити Коханівського за гратами до наступного засідання.

Вони стверджують, що строки для тримання Коханівського під вартою вийшли і тому заблокували вхід до зали суду зсередини, щоб недопустити його вивезення в ізолятор тимчасового утримання.

Правоохоронці застосували газ проти активістів, змусивши їх залишити приміщення через вікна. В ході сутички приміщення суду було розгромлене.

Сам Коханівський пояснив, що тікати не збирається і залишається у суді.

Раніше суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка. При цьому соратники Коханівського визнали таке рішення незаконним і вимагали негайного розгляду питання, результатом якого, повинно стати звільнення лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

Раніше повідомлялося, що у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського.

Про це заявила його дружина. За її словами, затримання відбулося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою.

Обидва учасника сутички зазнали травм.