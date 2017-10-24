Компартія Китаю прирівняла президента до Мао Цзедуна

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 08:56

Правляча Комуністична партія Китаю закріпила у своєму статуті політичну думку президента Сі Цзіньпіна, поставивши його на один рівень із Мао Цзедуном.

У вівторок партія одноголосно прийняла поправку, яка включає "Думку Сі Цзіньпіна з приводу соціалізму з китайськими характеристиками для нової ери" як один із її керівних принципів.

У середу вона оголосить свій новий Постійний комітет, вершину влади в країні (нинішній комітет складається з 7 осіб), передає Reuters.

Оскільки Сі Цзіньпін зміг "коронувати" своє ім’я у партійній конституції, він став на рівень попередніх лідерів: раніше в документ входили думка Мао Цзэдуна та теорія Ден Сяопіна.

Ідеологія жодного іншого лідера Китаю після Мао не увійшла до документу під час його перебування на посаді. Ім'я Сяопіна було додано після його смерті в 1997 році.

Теми: Китай
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